В Ростове в ночном клубе «Мёд» парень жестоко избил девушку





Больничной койкой закончилось для ростовчанки посещение ночного клуба. Посетительницу жестоко избили в клубе «Мёд» на улице Красноармейской, сообщает DonDay.ru.



Девушка пришла в заведение со своими подругами. В какой момент она увидела 22-летнего знакомого с подругой. Возлюбленная парня скандалила с приятельницей. Татьяна решила вмешаться в конфликт девушек и высказать свое мнение. Молодому человеку не понравилось это, и он набросился на нее и стал избивать кулаками по голове, пока она не упала на асфальт. Парень продолжил избивать ногами лежавшую на земле девушку.



Наконец посетители оттащили дебошира и вызвали пострадавшей скорую помощь. Её госпитализировали с черепно-мозговой травмой и переломом фаланги пальца.



В прокуратуре Кировского района сообщили, что в отношении молодого человека завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни человека». Однако преследование прекратили ввиду примирения сторон.