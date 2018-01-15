В Ростове в многоэтажке произошёл взрыв газа: есть жертвы





В Ростове в многоэтажном доме произошёл взрыв газа. ЧП случилось рано утром 17 января в переулке Забайкальском.



Взрыв прогремел в квартире на пятом этаже дома № 5/4, сообщает DonDay.ru. Ударной волной в квартире выбило все окна. Следствием взрыва стал пожар, который удалось ликвидировать только к 8 часам утра.



В результате происшествия, по предварительным данным, погиб один человек. Точное количество жертв сейчас уточняется. На месте происшествия работают спасатели и сотрудники горгаза.