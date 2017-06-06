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В Ростове в магазине электроники «Эльдорадо» произошёл пожар

В Ростове в магазине электроники «Эльдорадо» произошёл пожар

В Ростове в магазине электронной техники «Эльдорадо», расположенном на проспекте Шолохова, 31, произошёл пожар.

ЧП случилось около 18 часов 7 июня. В помещении сработала пожарная сигнализация. Персонал и посетителей магазина эвакуировали. Помещение торгового зала было сильно задымлено.

В результате происшествия никто не пострадал. По предварительным данным, причиной возгорания стало замыкание электропроводки. На тушение выезжали три пожарных расчета.

8 июня магазин будет закрыт на ремонт.

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