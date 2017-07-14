В Ростове в лобовом столкновении иномарок пострадал водитель «Хендая»: видео



В Ростове в лобовом столкновении иномарок пострадал водитель «Хендая». Авария случилась вечером 15 июля на улице 1-й Конной Армии.



По словам свидетелей происшествия, водитель «Форда», находясь в состоянии алкогольного опьянения, на большой скорости выехал на встречную полосу. Там он врезался «лоб в лоб» с «Хендаем». В результате столкновения пострадал мужчина, управлявший корейской иномаркой. Его госпитализировали с травмами.



На месте ДТП работали сотрудники полиции и пожарной службы.

