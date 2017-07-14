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В Ростове в лобовом столкновении иномарок пострадал водитель «Хендая»: видео

В Ростове в лобовом столкновении иномарок пострадал водитель «Хендая»: видео
В Ростове в лобовом столкновении иномарок пострадал водитель «Хендая». Авария случилась вечером 15 июля на улице 1-й Конной Армии.

По словам свидетелей происшествия, водитель «Форда», находясь в состоянии алкогольного опьянения, на большой скорости выехал на встречную полосу. Там он врезался «лоб в лоб» с «Хендаем». В результате столкновения пострадал мужчина, управлявший корейской иномаркой. Его госпитализировали с травмами.

На месте ДТП работали сотрудники полиции и пожарной службы.

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