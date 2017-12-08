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В Ростове в ларьке «Вкуснолюбов» произошел взрыв

В Ростове в ларьке «Вкуснолюбов» произошел взрыв
В Ростове в ларьке «Вкуснолюбов» произошел взрыв. Возгорание произошло 10 декабря около 14.00 на улице Варфоломеева 240.

Информация о происшествии поступила на пульт пожарной охраны в 14.10. На место происшествия выехали 9 спасателей и 2 единицы техники. Огонб распространился на площади 10 квадратных метров, его удалось полностью потушить в 14.20.

-Погибших и пострадавших в результате пожара не нет, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.

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