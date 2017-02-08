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В Ростове в гостинице нашли мёртвым 62-летнего волгодончанина

В Ростове в гостинице нашли мёртвым 62-летнего волгодончанина

В Ростове в гостинице нашли мёртвым 62-летнего жителя Волгодонска. Тело пенсионера обнаружили 7 февраля около 23:30 на втором этаже развлекательно-гостиничного комплекса «Русская пирамида», расположенном на улице Волоколамской, 3.

При осмотре на теле мужчины видимых признаков насильственной смерти не найдено, сообщает DonDay.ru. Сотрудники отеля вызвали на место происшествия медиков и полицейских.

Чтобы установить причину смерти волгодончанина, назначена судебно-медицинская экспертиза.

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