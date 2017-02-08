В Ростове в гостинице нашли мёртвым 62-летнего волгодончанина
В Ростове в гостинице нашли мёртвым 62-летнего жителя Волгодонска. Тело пенсионера обнаружили 7 февраля около 23:30 на втором этаже развлекательно-гостиничного комплекса «Русская пирамида», расположенном на улице Волоколамской, 3.
При осмотре на теле мужчины видимых признаков насильственной смерти не найдено, сообщает DonDay.ru. Сотрудники отеля вызвали на место происшествия медиков и полицейских.
Чтобы установить причину смерти волгодончанина, назначена судебно-медицинская экспертиза.