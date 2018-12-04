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В Ростове в двухэтажном частном доме произошёл пожар

В Ростове в двухэтажном частном доме произошёл пожар
Фото: Ru.sputniknews.kz
Рано утром 5 декабря в двухэтажном частном доме в Ростове произошёл пожар. ЧП случилось в Железнодорожном районе города на улице Нагорной.

Сообщение о происшествии поступило на пульт оперативного дежурного в 5:20. На место выехали 15 спасателей и пять единиц техники.

Огонь успел распространиться на площади 150 квадратных метров. Жильцы дома вовремя покинули горящее здание, поэтому в результате возгорания никто не пострадал.
- Пожар был полностью ликвидирован в 6:55, - сообщили в ГУ МЧС Ростовской области.

Причины происшествия сейчас устанавливаются.

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