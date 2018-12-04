В Ростове в двухэтажном частном доме произошёл пожар



Фото: Ru.sputniknews.kz

Рано утром 5 декабря в двухэтажном частном доме в Ростове произошёл пожар. ЧП случилось в Железнодорожном районе города на улице Нагорной.



Сообщение о происшествии поступило на пульт оперативного дежурного в 5:20. На место выехали 15 спасателей и пять единиц техники.



Огонь успел распространиться на площади 150 квадратных метров. Жильцы дома вовремя покинули горящее здание, поэтому в результате возгорания никто не пострадал.

- Пожар был полностью ликвидирован в 6:55, - сообщили в ГУ МЧС Ростовской области.



Причины происшествия сейчас устанавливаются.