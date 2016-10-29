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В Ростове в ДТП с участием четырех иномарок пострадали два водителя

В Ростове в ДТП с участием четырех иномарок пострадали два водителя
В Ростове в аварии с участием четырех иномарок пострадали два водителя. ДТП произошло около половины восьмого вечера 17 января в районе дома 2б по улице Пойменной.
- По предварительным данным «Шевроле Лачетти» допустил столкновение с попутно двигавшимся «Киа Рио» с 32-летним водителем за рулем, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области. - От удара «Шевроле» вылетел на встречную полосу и столкнулся с «Тойота Камри», а затем - с «Митсубиси Лансер» под управлением 37-летнего водителя.

В результате аварии 40-летний водитель «Шевроле Лачетти» и 35-летний мужчина, управлявший «Тойотой Камри», с полученными травмами были доставлены в больницу.

По факту происшествия проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.
В Ростове в ДТП с участием четырех иномарок пострадали два водителяВ Ростове в ДТП с участием четырех иномарок пострадали два водителяВ Ростове в ДТП с участием четырех иномарок пострадали два водителя

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