В Ростове в ДТП на Театральной площади пострадал 65-летний пенсионер



В Ростове в ДТП пострадал пенсионер. Авария случилась на Театральной площади 23 декабря около 8 часов.



В районе дома № 4 70-летний мужчина на «Ладе» не справился с управлением и врезался в 65-летнего водителя «Хендай». После столкновения корейская иномарка выехала на тротуар, а затем снесла забор.



- В результате аварии пострадал водитель «Хендай», - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области. - Мужчину с травмами различной степени тяжести доставили в больницу.



Сейчас по факту ДТП проводится проверка.