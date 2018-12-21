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В Ростове в ДТП на Театральной площади пострадал 65-летний пенсионер

В Ростове в ДТП на Театральной площади пострадал 65-летний пенсионер
В Ростове в ДТП пострадал пенсионер. Авария случилась на Театральной площади 23 декабря около 8 часов.

В районе дома № 4 70-летний мужчина на «Ладе» не справился с управлением и врезался в 65-летнего водителя «Хендай». После столкновения корейская иномарка выехала на тротуар, а затем снесла забор.

- В результате аварии пострадал водитель «Хендай», - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области. - Мужчину с травмами различной степени тяжести доставили в больницу.

Сейчас по факту ДТП проводится проверка.

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  1. Гость Alex

    Сегодня, 16:45

    70 лет пожылой вы очём,это расцвет человека. Мы на 5 лет стали моложе

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