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В Ростове в частном доме произошёл крупный пожар

В Ростове в частном доме произошёл крупный пожар
Крупный пожар произошёл в частном доме в Ростове. Возгорание случилось в Кировском районе города в переулке Красных Зорь.

Сигнал о происшествии поступил на пульт пожарной охраны 4 января в 4:23. Загорелся одноэтажный жилой дом. Когда пожарные прибыли на место, огнем была охвачена площадь 100 квадратных метров.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Ростовской области, в результате ЧП никто не пострадал. В тушении были задействованы 27 спасателей и пять единиц техники.

Причина возгорания сейчас устанавливается.

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