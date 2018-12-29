В Ростове в частном доме произошёл крупный пожар



Крупный пожар произошёл в частном доме в Ростове. Возгорание случилось в Кировском районе города в переулке Красных Зорь.



Сигнал о происшествии поступил на пульт пожарной охраны 4 января в 4:23. Загорелся одноэтажный жилой дом. Когда пожарные прибыли на место, огнем была охвачена площадь 100 квадратных метров.



Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Ростовской области, в результате ЧП никто не пострадал. В тушении были задействованы 27 спасателей и пять единиц техники.



Причина возгорания сейчас устанавливается.