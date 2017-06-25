В Ростове в бассейне чуть не утонул 2-летний малыш



В Ростове в бассейне чуть не утонул 2-летний малыш. ЧП произошло несколько дней назад в Первомайском районе города. Об этом горожане рассказали в социальной сети.



«Родители успели достать ребенка из воды и вызвали «скорую», медики своевременно оказали помощь и госпитализировали ребенка в реанимационное отделение ЦГБ. Через час малыша из ЦГБ переправили в 20-ю больницу», - написал анонимный пользователь.



Ростовчане, все как один, высказались, что родителям мальчика стоило бы пристальнее следить за своим чадом.