Авторизация

Регистрация


  • USD 55.83
  • EUR 69.61
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Ростове в Александровке нашли тело новорожденной малышки в мусорном баке

В Ростове в Александровке нашли тело новорожденной малышки в мусорном баке
В Ростове в Александровке нашли тело новорожденной малышки в мусорном баке. Труп обнаружили 26 января жители одного из домов на проспекте 40-летия Победы.

Как сообщают в пресс-службе СУ СК России по Ростовской области, в настоящее время проводятся следственные мероприятия по установлению причин смерти новорожденной. Видимых следов насилия на теле крохи не обнаружено.

- По данному факту следственным отделом по Пролетарскому району проводится доследственная проверка, - отметили в ведомстве.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.