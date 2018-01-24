В Ростове в Александровке нашли тело новорожденной малышки в мусорном баке



В Ростове в Александровке нашли тело новорожденной малышки в мусорном баке. Труп обнаружили 26 января жители одного из домов на проспекте 40-летия Победы.



Как сообщают в пресс-службе СУ СК России по Ростовской области, в настоящее время проводятся следственные мероприятия по установлению причин смерти новорожденной. Видимых следов насилия на теле крохи не обнаружено.



- По данному факту следственным отделом по Пролетарскому району проводится доследственная проверка, - отметили в ведомстве.