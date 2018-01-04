В Ростове ушла из дома и пропала 13-летняя девочка





В Ростове разыскивается 13-летняя девочка. Хрусталина Юрченко ушла из своего дома в Кировском районе города 5 января. До сих пор о том, где она находится, ничего не известно.



Родные подростка обратились в полицию. Сейчас правоохранители устанавливают местонахождение несовершеннолетней. В донском главке сообщили приметы пропавшей: на вид ей - 20-22 года, рост - около 170-175 сантиметров, плотного телосложения, смуглое лицо, длинные тёмные волосы.

- В день исчезновения девочка была одета в синий велюровый халат, белые дутые сапоги и жилет такого же цвета, - добавили в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области.



Всем, кому что-нибудь известно о том, где находится Хрусталина Юрченко, просят позвонить по телефонам: 8 (863) 249-22-24, 249-23-66 или 02.