Авторизация

Регистрация
  • USD 60.32
  • EUR 64.34
  • Погода в г. +2
Новости

Происшествия

0

В Ростове умерла 5-летняя девочка после операции по удалению аденоидов

В Ростове умерла 5-летняя девочка после операции по удалению аденоидов

В Ростове после операции по удалению аденоидов умерла 5-летняя девочка.

Трагедия произошла в Октябрьском районе Ростова. Малышка скончалась у себя дома.
- По предварительным данным, 24 января девочку прооперировали в одной из больниц Ростова, после чего она находилась дома под наблюдением врача, - рассказала старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Ростовской области Галина Гагалаева. - Никаких осложнений после проведенной операции выявлено не было. Впоследствии, 29 января, у девочки началось внезапное обильное кровотечение, после чего она скоропостижно скончалась.

Предположительной причиной смерти ребенка является аспирация вследствие кровотечения из носоглотки - проникание в дыхательные пути, при вдохе, посторонних материалов.

Следственный отдел по Октябрьскому району Ростова начал доследственную проверку по факту смерти малышки. Следователь осмотрел место происшествия, следов свидетельствующих о насильственном характере смерти не обнаружено.

В настоящее время назначено проведение судебно-медицинской экспертизы с целью установления точной причины смерти ребенка. Все обстоятельства происшествия будут установлены в ходе проверки.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Присоединяйся! Будь с Rostov.ru всегда! Читай новости, где удобно!