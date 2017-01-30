В Ростове умерла 5-летняя девочка после операции по удалению аденоидов





В Ростове после операции по удалению аденоидов умерла 5-летняя девочка.



Трагедия произошла в Октябрьском районе Ростова. Малышка скончалась у себя дома.

- По предварительным данным, 24 января девочку прооперировали в одной из больниц Ростова, после чего она находилась дома под наблюдением врача, - рассказала старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Ростовской области Галина Гагалаева. - Никаких осложнений после проведенной операции выявлено не было. Впоследствии, 29 января, у девочки началось внезапное обильное кровотечение, после чего она скоропостижно скончалась.



Предположительной причиной смерти ребенка является аспирация вследствие кровотечения из носоглотки - проникание в дыхательные пути, при вдохе, посторонних материалов.



Следственный отдел по Октябрьскому району Ростова начал доследственную проверку по факту смерти малышки. Следователь осмотрел место происшествия, следов свидетельствующих о насильственном характере смерти не обнаружено.



В настоящее время назначено проведение судебно-медицинской экспертизы с целью установления точной причины смерти ребенка. Все обстоятельства происшествия будут установлены в ходе проверки.