В Ростове умер 6-летний ребенок, болевший ОРВИ



В Ростове умер 6-летний мальчик, болевший ОРВИ. После трех дней болезни ребенок скончался в своем доме.



С 16 января маленький ростовчанин из-за простуды не посещал детский сад. Его осмотрел врач-педиатр и назначил лечение.



По информации следственных органов, на момент осмотра врачом состояние ребенка не требовало госпитализации. Через три дня, 19 января, мальчику стало хуже. Родители вызвали на дом врач районной детской поликлиники и «скорую». Но прибывшие сотрудники скорой помощи констатировали смерть ребенка.

- Следователь провел осмотр места происшествия, в ходе которого телесных повреждений на теле ребенка не обнаружено, - рассказала старший помощник руководителя Следственного управления СК РФ по Ростовской области Галина Гагалаева. - Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы с целью установления причины его смерти.



По информации следственных органов, семья характеризуется как благополучная. В доме были созданы необходимые условия для жизни ребенка.



По факту случившегося проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства смерти мальчика. В настоящее время следователем опрошены родители ребенка, медицинские работники, исследуется необходимая медицинская документация.