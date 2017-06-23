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В Ростове убили преподавателя ансамбля «Ветер Перемен», когда он возвращался после репетиции выпускного бала

В Ростове убили преподавателя ансамбля «Ветер Перемен», когда он возвращался после репетиции выпускного бала

В Ростове убили преподавателя ансамбля «Ветер Перемен» Николая Ц., когда он возвращался вечером после репетиции концерта выпускного бала.

В ночь с 25 на 26 июня на преподавателя напали в Железнодорожном районе донской столицы, когда он шёл домой. 50-летнего мужчину нашли с пробитой головой, сообщает DonDay.ru. Скорее всего, его ударили кирпичом.

От полученного ранения артист скончался на месте происшествия.

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