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В Ростове у чемпиона Европы по греко-римской борьбе Александра Чехиркина угнали машину

В Ростове у чемпиона Европы по греко-римской борьбе Александра Чехиркина угнали машину

У российского борца греко-римского стиля, чемпиона Европы и серебряного призёра чемпионата мира Александра Чехиркина угнали машину.

Кража произошла в ночь на 6 марта в Первомайском районе Ростова. Белая «Тойота Камри» спортсмена была припаркована около дома на улице Урожайной.
- Иномарка объявлена в розыск, - сообщил Rostov.ru источник в правоохранительных органах.

Александр Чехиркин родился в городе Константиновске Ростовской области. В 2014 году он завоевал золото на чемпионате Европы, в следующем году стал победителем Кубка европейских наций. В 2017 году выиграл чемпионат России, на чемпионате мира по греко-римской борьбе завоевал серебро.

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