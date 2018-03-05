В Ростове у чемпиона Европы по греко-римской борьбе Александра Чехиркина угнали машину





У российского борца греко-римского стиля, чемпиона Европы и серебряного призёра чемпионата мира Александра Чехиркина угнали машину.



Кража произошла в ночь на 6 марта в Первомайском районе Ростова. Белая «Тойота Камри» спортсмена была припаркована около дома на улице Урожайной.

- Иномарка объявлена в розыск, - сообщил Rostov.ru источник в правоохранительных органах.



Александр Чехиркин родился в городе Константиновске Ростовской области. В 2014 году он завоевал золото на чемпионате Европы, в следующем году стал победителем Кубка европейских наций. В 2017 году выиграл чемпионат России, на чемпионате мира по греко-римской борьбе завоевал серебро.