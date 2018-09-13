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В Ростове у автобуса № 26 лопнуло стекло во время движения

В Ростове у автобуса № 26 лопнуло стекло во время движения
В Ростове у автобуса № 26 лопнуло стекло во время движения. Общественный транспорт ехал из западной части города в центр утром 15 сентября. Неожиданно прямо на ходу у автобуса лопнуло боковое стекло.

- Я сидел возле средней двери в автобусе, - сообщил очевидец происшествия Алексей. – Около 9 часов мы заехали на мост Стачки. Автобус подкинуло на одном из стыков перекрытий. Тут же раздался хлопок – лопнуло стекло. На меня посыпались осколки. От неожиданности я вскочил с места.

Отметим, что большая часть осколков посыпалась наружу. Тем не менее общественный транспорт так и продолжал ехать – до конца маршрута оставались две остановки.

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