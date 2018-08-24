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В Ростове тушат пожар повышенного ранга в Кумженской роще

В Ростове тушат пожар повышенного ранга в Кумженской роще
В донской столице произошел пожар в районе Кумженской рощи. Происшествие случилось 28 августа около 16 часов.

По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Ростовской области, роща горела на площади две тысячи квадратных метров. 16 человек личного состава и 4 единицы техники выехали на место происшествия для борьбы с огнем. Однако сильный ветер не давал локализовать пожар и пламя разгоралось все больше.

Через два часа после начала пожару был объявлен второй ранг опасности. Сейчас спасатели пытаются потушить уже пять с половиной гектаров площади рощи.

- Погибших, пострадавших нет, - добавили в ведомстве.- Угрозы распространения на населённые пункты и строения нет.

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