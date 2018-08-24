В Ростове тушат пожар повышенного ранга в Кумженской роще



В донской столице произошел пожар в районе Кумженской рощи. Происшествие случилось 28 августа около 16 часов.



По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Ростовской области, роща горела на площади две тысячи квадратных метров. 16 человек личного состава и 4 единицы техники выехали на место происшествия для борьбы с огнем. Однако сильный ветер не давал локализовать пожар и пламя разгоралось все больше.



Через два часа после начала пожару был объявлен второй ранг опасности. Сейчас спасатели пытаются потушить уже пять с половиной гектаров площади рощи.



- Погибших, пострадавших нет, - добавили в ведомстве.- Угрозы распространения на населённые пункты и строения нет.

