В Ростове тушат крупный пожар в административном здании
В Ростове тушат крупный пожар в двухэтажном административном здании. Возгорание произошло внутри помещения на улице Привокзальной, 4.
Сообщение о происшествии поступило в оперативные службы 5 июля в 15:39.
- По прибытии пожарных подразделений происходило горение кровли здания отдельными очагами в пустотах, - рассказали в ГУ МЧС Ростовской области. - Площадь пожара составляет 60 кв. м.
В настоящий момент в тушении задействованы 35 спасателей и 11 единиц техники.