Авторизация

Регистрация
  • USD 59.58
  • EUR 67.68
Новости

Происшествия

0

В Ростове тушат крупный пожар в административном здании

В Ростове тушат крупный пожар в административном здании

В Ростове тушат крупный пожар в двухэтажном административном здании. Возгорание произошло внутри помещения на улице Привокзальной, 4.

Сообщение о происшествии поступило в оперативные службы 5 июля в 15:39.
- По прибытии пожарных подразделений происходило горение кровли здания отдельными очагами в пустотах, - рассказали в ГУ МЧС Ростовской области. - Площадь пожара составляет 60 кв. м.

В настоящий момент в тушении задействованы 35 спасателей и 11 единиц техники.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.