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В Ростове тренер училища олимпийского резерва домогался несовершеннолетней

В Ростове тренер училища олимпийского резерва домогался несовершеннолетней
Тренера ростовского училища олимпийского резерва подозревают в совращении несовершеннолетней спортсменки по статье «Понуждение к действиям сексуального характера».

Чтобы удовлетворить сексуальные потребности, мужчина, пользуясь своим положением, надругался над подростком. По подозрению в совершении преступления правоохранители задержали тренера. Решается вопрос о его заключении под стражу.

- Также проверяются другие эпизоды преступных действий мужчины, - отметили в СУ СК России по Ростовской области. – Кроме того, будет дана оценка действиям руководства училища, не принявшего мер для защиты подростка от домогательств.

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