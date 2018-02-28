В Ростове тренер училища олимпийского резерва домогался несовершеннолетней



Тренера ростовского училища олимпийского резерва подозревают в совращении несовершеннолетней спортсменки по статье «Понуждение к действиям сексуального характера».



Чтобы удовлетворить сексуальные потребности, мужчина, пользуясь своим положением, надругался над подростком. По подозрению в совершении преступления правоохранители задержали тренера. Решается вопрос о его заключении под стражу.



- Также проверяются другие эпизоды преступных действий мужчины, - отметили в СУ СК России по Ростовской области. – Кроме того, будет дана оценка действиям руководства училища, не принявшего мер для защиты подростка от домогательств.