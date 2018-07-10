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В Ростове к трем годам колонии приговорили мужчину за вербовку в ИГ*

В Ростове к трем годам колонии приговорили мужчину за вербовку в ИГ*
Северо-Кавказский военный окружной суд вынес приговор мужчине, вербовавшему своего знакомого в запрещенную организацию*. Тагир Агасалимов обвинялся по статье «Террористический акт».

В 2016 году на территории южных городов России мужчина показывал своему знакомому видео- и аудиофайлы с информацией о запрещенной организации*, предлагая стать ее участником.

Преступную деятельность мужчины пресекли, а самого нарушителя задержали.

- Приговором Северо-Кавказского окружного военного суда подсудимый был признан виновным, - сообщили в пресс-службе суда. - Ему назначили три года лишения свободы в колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.

* - запрещенная на территории Российской Федерации террористическая организация.

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