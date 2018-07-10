В Ростове к трем годам колонии приговорили мужчину за вербовку в ИГ*



Северо-Кавказский военный окружной суд вынес приговор мужчине, вербовавшему своего знакомого в запрещенную организацию*. Тагир Агасалимов обвинялся по статье «Террористический акт».



В 2016 году на территории южных городов России мужчина показывал своему знакомому видео- и аудиофайлы с информацией о запрещенной организации*, предлагая стать ее участником.



Преступную деятельность мужчины пресекли, а самого нарушителя задержали.



- Приговором Северо-Кавказского окружного военного суда подсудимый был признан виновным, - сообщили в пресс-службе суда. - Ему назначили три года лишения свободы в колонии общего режима.



Приговор в законную силу не вступил.



* - запрещенная на территории Российской Федерации террористическая организация.