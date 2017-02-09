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В Ростове травмировалась женщина, выпав из маршрутки

В Ростове травмировалась женщина, выпав из маршрутки

В Ростове женщина травмировалась, выпав из маршрутки.

Случай произошёл в Железнодорожном районе города 10 февраля около 17 часов. 54-летняя ростовчанка выпала из маршрутки № 34, следовавшей по маршруту Ц. рынок - ГПЗ-10.

По предварительной информации, 62-летний водитель микроавтобуса «Хендай Каунти» не убедился в безопасности пассажиров и начал движение.
- По факту происшествия полицейские проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства случившегося, - прокомментировали в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

В результате падения на дорогу женщина получила травмы, ей понадобилась помощь медиков.

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