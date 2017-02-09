В Ростове травмировалась женщина, выпав из маршрутки





В Ростове женщина травмировалась, выпав из маршрутки.



Случай произошёл в Железнодорожном районе города 10 февраля около 17 часов. 54-летняя ростовчанка выпала из маршрутки № 34, следовавшей по маршруту Ц. рынок - ГПЗ-10.



По предварительной информации, 62-летний водитель микроавтобуса «Хендай Каунти» не убедился в безопасности пассажиров и начал движение.

- По факту происшествия полицейские проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства случившегося, - прокомментировали в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.



В результате падения на дорогу женщина получила травмы, ей понадобилась помощь медиков.

