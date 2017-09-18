В Ростове трамвай сошёл с рельсов и повредил три автомобиля



В Ростове трамвай снова сошел с рельсов. Происшествие случилось 20 сентября примерно в 10:30 в Крепостном переулке, неподалеку от дома № 126.



Во время движения 26-летний парень, управлявший трамваем № 6, не справился с управлением. Вагон съехал с рельсов и повредил сразу три автомобиля: «Мерседес-Бенц», «Рено Сандеро» и «ВАЗ-2107».

- В результате ДТП 36-летняя пассажирка общественного транспорта получила травмы, - сообщили в отделе пропаганды регионального ГИБДД. - Приехавшие на место аварии медики оказали ей помощь, после чего госпитализировали.



Днем ранее, 19 сентября, трамвай № 6 также сошёл с рельсов практически на этом же месте в переулке Крепостном. Общественный транспорт повредил машину, припаркованную на обочине. Причиной второй подряд аварии могло стать неудовлетворительное состояние трамвайных путей.