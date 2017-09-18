Авторизация

Регистрация
  • USD 58.10
  • EUR 69.68
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0

В Ростове трамвай сошёл с рельсов и повредил три автомобиля

В Ростове трамвай сошёл с рельсов и повредил три автомобиля
В Ростове трамвай снова сошел с рельсов. Происшествие случилось 20 сентября примерно в 10:30 в Крепостном переулке, неподалеку от дома № 126.

Во время движения 26-летний парень, управлявший трамваем № 6, не справился с управлением. Вагон съехал с рельсов и повредил сразу три автомобиля: «Мерседес-Бенц», «Рено Сандеро» и «ВАЗ-2107».
- В результате ДТП 36-летняя пассажирка общественного транспорта получила травмы, - сообщили в отделе пропаганды регионального ГИБДД. - Приехавшие на место аварии медики оказали ей помощь, после чего госпитализировали.

Днем ранее, 19 сентября, трамвай № 6 также сошёл с рельсов практически на этом же месте в переулке Крепостном. Общественный транспорт повредил машину, припаркованную на обочине. Причиной второй подряд аварии могло стать неудовлетворительное состояние трамвайных путей.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.