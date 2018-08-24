В Ростове «Тойота» врезалась в столб: пострадал водитель



Водитель иномарки пострадал, врезавшись в столб. Авария случилась на пересечении улиц Клубной и Зеленодольской днем 25 августа. О случившемся очевидец рассказал в соцсети.



По словам автора поста, водитель «Тойоты» на большой скорости ехал со стороны второй областной больницы. Мужчина не справился с управлением и въехал в столб.



- Водитель не был пристегнут, при ударе перелетел на заднее сиденье. Отделался относительно легко: переломы ключицы и руки, ушибы, - отметил автор публикации.