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В Ростове «Тойота» врезалась в столб: пострадал водитель

В Ростове «Тойота» врезалась в столб: пострадал водитель
Водитель иномарки пострадал, врезавшись в столб. Авария случилась на пересечении улиц Клубной и Зеленодольской днем 25 августа. О случившемся очевидец рассказал в соцсети.

По словам автора поста, водитель «Тойоты» на большой скорости ехал со стороны второй областной больницы. Мужчина не справился с управлением и въехал в столб.

- Водитель не был пристегнут, при ударе перелетел на заднее сиденье. Отделался относительно легко: переломы ключицы и руки, ушибы, - отметил автор публикации.

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