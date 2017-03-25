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В Ростове толпа незнакомцев избила молодого человека

В Ростове толпа незнакомцев избила молодого человека

В Ростове толпа незнакомцев напала и избила 26-летнего парня. Неизвестные набросились на подвыпившего ростовчанина ночью 27 марта, когда он возвращался домой. На улице Гагринской на него накинулась толпа, сообщает DonDay.ru. Что стало причиной агрессии, неизвестно.

Нападавшие били молодого человека по голове и лицу, пока он не упал на землю. Прохожие, заметив потасовку, вызвали полицию и «скорую». Тем временем хулиганы разбежались.

Приехавшие медики диагностировали у ростовчанина ушиб левой скуловой кости и орбитальную гематому левого глаза. Врачи оказали ему первую помощь. От госпитализации молодой человек отказался.

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