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В Ростове таксист избил и ограбил пассажира

В Ростове таксист избил и ограбил пассажира

В Ростове водитель такси избил и ограбил пассажира. В отдел полиции Железнодорожного района обратился местный житель. Мужчина рассказала, что на него напал и ограбил таксист.

По словам ростовчанина, после поездки он расплатился и вышел из машины. Следом за ним вышел и водитель. Он несколько раз ударил пассажира по голове. После того как мужчина потерял сознание, шофёр забрал сумку, в которой было около 150 тысяч рублей, и скрылся.
- По подозрению в преступлении был задержан 43-летний ростовчанин, - рассказали в ГУ МВД Ростовской области. - Также полицейскими было установлено, что данный гражданин ранее привлекался к уголовной ответственности за кражу.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Он заключён под стражу.

Полицейские изъяли часть похищенных денег и вернули владельцу.

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