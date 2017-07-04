В Ростове таксист избил и ограбил пассажира





В Ростове водитель такси избил и ограбил пассажира. В отдел полиции Железнодорожного района обратился местный житель. Мужчина рассказала, что на него напал и ограбил таксист.



По словам ростовчанина, после поездки он расплатился и вышел из машины. Следом за ним вышел и водитель. Он несколько раз ударил пассажира по голове. После того как мужчина потерял сознание, шофёр забрал сумку, в которой было около 150 тысяч рублей, и скрылся.

- По подозрению в преступлении был задержан 43-летний ростовчанин, - рассказали в ГУ МВД Ростовской области. - Также полицейскими было установлено, что данный гражданин ранее привлекался к уголовной ответственности за кражу.



В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Он заключён под стражу.



Полицейские изъяли часть похищенных денег и вернули владельцу.