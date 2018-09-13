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В Ростове такси провалилось в яму в асфальте

В Ростове такси провалилось в яму в асфальте
В Ростове такси провалилось в яму в асфальте. Водитель иномарки поворачивал во двор с улицы Тружеников. После маневра он провалился в яму в асфальте. Под землей оказалось левое колесо «Лифана».

Очевидцы аварии утверждают, что дыра в проезжей части образовалась из-за порыва трубопровода. Вода размыла асфальт, и появилась яма.

Отметим, в донской столице водители авто регулярно попадают в такие дорожные ловушки. Так, 13 сентября автомобилист на «Рено» угодил в яму в асфальте на улице Ленина.

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