В Ростове такси провалилось в яму в асфальте



В Ростове такси провалилось в яму в асфальте. Водитель иномарки поворачивал во двор с улицы Тружеников. После маневра он провалился в яму в асфальте. Под землей оказалось левое колесо «Лифана».



Очевидцы аварии утверждают, что дыра в проезжей части образовалась из-за порыва трубопровода. Вода размыла асфальт, и появилась яма.



Отметим, в донской столице водители авто регулярно попадают в такие дорожные ловушки. Так, 13 сентября автомобилист на «Рено» угодил в яму в асфальте на улице Ленина.