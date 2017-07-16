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В Ростове свора бездомных собак едва не загрызла 70-летнюю бабушку

В Ростове свора бездомных собак едва не загрызла 70-летнюю бабушку
В Ростове свора бездомных собак едва не загрызла 70-летнюю бабушку. Происшествие случилось утром 18 июля на улице Субботней. Об этом сообщает DonDay.ru. 70-летняя Алла В. направлялась к себе домой. Неожиданно к пенсионерке подбежала свора разъяренных собак. Животные стали кусать бабушку за ноги.

Пенсионерка не растерялась. Она нанесла несколько ударов своей сумкой по собакам и, воспользовавшись тем, что животные немного успокоились, ушла к себе домой. Там бабушка вызвала бригаду медиков.

Врачи приехали к пострадавшей и промыли специальным раствором раны на ногах. Ехать в больницу Алла В. отказалась.

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