В Ростове свора бездомных собак едва не загрызла 70-летнюю бабушку



В Ростове свора бездомных собак едва не загрызла 70-летнюю бабушку. Происшествие случилось утром 18 июля на улице Субботней. Об этом сообщает DonDay.ru. 70-летняя Алла В. направлялась к себе домой. Неожиданно к пенсионерке подбежала свора разъяренных собак. Животные стали кусать бабушку за ноги.



Пенсионерка не растерялась. Она нанесла несколько ударов своей сумкой по собакам и, воспользовавшись тем, что животные немного успокоились, ушла к себе домой. Там бабушка вызвала бригаду медиков.



Врачи приехали к пострадавшей и промыли специальным раствором раны на ногах. Ехать в больницу Алла В. отказалась.