В Ростове свёл счеты с жизнью 16-летний подросток





В Ростове нашли мёртвым подростка. По предварительным данным, 16-летний Иван Г. свёл счёты с жизнью 10 февраля около 22 часов.



Накануне школьник ушёл из дома и перестал выходить на связь. Родители начали его поиски. Вскоре его нашли повешенным.

По информации источника, мальчик учился в Лицей № 103 имени Сергея Козлова, расположенном на улице Ерёменко. По словам одноклассников подростка, накануне трагедии они не заметили ничего странного в поведении парня.



По факту случившегося следственные органы проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства случившегося.