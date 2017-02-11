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В Ростове свёл счеты с жизнью 16-летний подросток

В Ростове свёл счеты с жизнью 16-летний подросток

В Ростове нашли мёртвым подростка. По предварительным данным, 16-летний Иван Г. свёл счёты с жизнью 10 февраля около 22 часов.

Накануне школьник ушёл из дома и перестал выходить на связь. Родители начали его поиски. Вскоре его нашли повешенным.
По информации источника, мальчик учился в Лицей № 103 имени Сергея Козлова, расположенном на улице Ерёменко. По словам одноклассников подростка, накануне трагедии они не заметили ничего странного в поведении парня.

По факту случившегося следственные органы проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

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