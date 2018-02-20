В Ростове студент попал в больницу после драки в училище





16-летний студент училища попал в больницу после драки в учебном заведении. Потасовка произошла 20 февраля в училище № 7 на улице Таганрогской, сообщает DonDay.ru.



Два подростка поругались в холле училища. Конфликт перерос в драку. Во время потасовки учащийся сильно ударил неприятеля. Студент потерял сознание и упал на пол. Испуганные педагоги вызвали скорую. Вскоре в училище приехала и полиция.



Для пострадавшего парня драка закончилась закрытой травмой челюсти и черепно-мозговой травмой. В состоянии средней степени тяжести его доставили в БСМП.