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В Ростове столкнулись ВАЗ и «Рено»: пятеро пострадали

В Ростове столкнулись ВАЗ и «Рено»: пятеро пострадали
В Ростове столкнулись ВАЗ и «Рено», в результате пятеро пострадали. ДТП произошло в ночь на 2 ноября на проспекте Коммунистическом. 

39-летний мужчина на «Рено» ехал в районе дома № 32. В это время 37-летний водитель «ВАЗ-2115» поворачивал. Автомобилист не заметил приближающуюся машину. В результате легковушки столкнулись. От полученного удара иномарка выехала с дороги и влетела в остановочный комплекс.

В ДТП пострадали пятеро: 36-летний и 37-летний мужчины, находившиеся в салоне «Рено», водитель ВАЗа, а также его 36-летний и 26-летняя пассажиры. С травмами различной степени тяжести их госпитализировали медики.

- На месте ДТП работали сотрудники правоохранительных органов, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области. - Сейчас выясняются все детали случившегося.

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