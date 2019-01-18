В Ростове столкнулись микроавтобус и БМВ, один человек пострадал: видео



В Ростове-на-Дону 21 января произошло ДТП с один пострадавшим. Авария случилась около 14 часов в районе дома № 42 по улице Мечникова.



По предварительным данным, 50-летний водитель микроавтобуса «Фиат Дукато» не уступил дорогу «БМВ». За рулём легковушки сидел 25-летний молодой человек. Машины столкнулись, в результате чего «Фиат» отбросило на тротуар, и он врезался в дерево.



В аварии пострадал водитель микроавтобуса. С травмами он был доставлен в больницу.



- По факту случившегося проводится проверка, - добавил в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.



