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В Ростове столкнулись микроавтобус и БМВ, один человек пострадал: видео

В Ростове столкнулись микроавтобус и БМВ, один человек пострадал: видео
В Ростове-на-Дону 21 января произошло ДТП с один пострадавшим. Авария случилась около 14 часов в районе дома № 42 по улице Мечникова.

По предварительным данным, 50-летний водитель микроавтобуса «Фиат Дукато» не уступил дорогу «БМВ». За рулём легковушки сидел 25-летний молодой человек. Машины столкнулись, в результате чего «Фиат» отбросило на тротуар, и он врезался в дерево.

В аварии пострадал водитель микроавтобуса. С травмами он был доставлен в больницу.

- По факту случившегося проводится проверка, - добавил в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

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