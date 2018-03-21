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В Ростове столкнулись «Хендай» и «Лада»: пострадали двое

В Ростове столкнулись «Хендай» и «Лада»: пострадали двое
В Ростове в столкновении «Хендай Акцента» и «Лады Калины» пострадали двое. Авария произошла ранним утром 23 марта на улице Бодрой.

- По предварительной информации, 28-летний водитель «Лады» не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где протаранил «Хендай Акцент», - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области. - В результате ДТП пострадали 45-летний водитель иномарки и 45-летняя пассажирка отечественного авто. С травмами их доставили в больницу.

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