В Ростове столкнулись «Хендай» и «Лада»: пострадали двое



В Ростове в столкновении «Хендай Акцента» и «Лады Калины» пострадали двое. Авария произошла ранним утром 23 марта на улице Бодрой.



- По предварительной информации, 28-летний водитель «Лады» не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где протаранил «Хендай Акцент», - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области. - В результате ДТП пострадали 45-летний водитель иномарки и 45-летняя пассажирка отечественного авто. С травмами их доставили в больницу.