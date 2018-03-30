В Ростове столкнулись «ГАЗель» и «Хендай»: пострадали пять человек



В Ростове столкнулись «ГАЗель» и «Хендай», пострадали пять человек. ДТП случилось в ночь на 1 апреля на пересечении улиц Оганова и Таганрогской.



По словам очевидцев происшествия, водитель ГАЗа решил совершить левый поворот, не убедившись с отсутствии автомобилей. В этот момент к перекрестку подъезжал «Хендай». Произошло столкновение, в результате которого пострадали пять человек.



Двое с тяжелыми травмами доставлены в больницу. 22-летняя девушка оказалась в реанимации. Родственники пострадавших разыскивают свидетелей происшествия. С ними можно связаться по номерам: 8-918-586-70-13 и 8-918-518-61-06.