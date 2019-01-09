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В Ростове столкнулись две иномарки: пострадали двое мужчин и 10-летний ребенок

В Ростове столкнулись две иномарки: пострадали двое мужчин и 10-летний ребенок
В Ростове-на-Дону столкнулись две иномарки. Авария случилась 11 января около 19 часов.

По предварительной информации, на улице Текучева 35-летний водитель «Киа» в районе дома № 320 проехал на красный сигнал светофора. Автомобилист не справился с управлением и столкнулся с 31-летним водителем «Лифан».

- В ДТП пострадали оба водителя и 10-летний ребенок, находившийся в салоне «Киа», - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области. - С травмами их госпитализировали.

На месте аварии работают правоохранители. Сейчас выясняются все детали случившегося.

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