В Ростове столкнулись две иномарки: пострадали двое мужчин и 10-летний ребенок



В Ростове-на-Дону столкнулись две иномарки. Авария случилась 11 января около 19 часов.



По предварительной информации, на улице Текучева 35-летний водитель «Киа» в районе дома № 320 проехал на красный сигнал светофора. Автомобилист не справился с управлением и столкнулся с 31-летним водителем «Лифан».



- В ДТП пострадали оба водителя и 10-летний ребенок, находившийся в салоне «Киа», - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области. - С травмами их госпитализировали.



На месте аварии работают правоохранители. Сейчас выясняются все детали случившегося.