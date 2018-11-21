В Ростове столкнулись два автобуса и маршрутка



В Ростове произошло ДТП с участием сразу трёх единиц общественного транспорта. Авария случилась днём 23 ноября на улице 20-я Линия.



По предварительным данным, 29-летний водитель автобуса «Мерседес» № 18 «Площадь Карла Маркса – микрорайон Суворовский» не выдержал дистанцию и врезался в «Нефаз». От удара «Нефаз» отбросило на проезжающую мимо маршрутку № 164.



Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области, в ДТП пострадали две пассажирки общественного транспорта.

- Травмы получили 40-летняя женщина из «Мерседеса» и 80-летняя пенсионерка, ехавшая в автобусе «Нефаз», - уточнили в донском главке.



Пострадавших госпитализировали на скорой.