В Ростове девушка-стажёр украла 20 тысяч рублей из табачного магазина



В Ленинском районе Ростова девушка украла 20 тысяч из кассы магазина, в котором стажировалась. Инцидент произошёл 19 ноября.



В отдел полиции обратился хозяин табачного киоска и сообщил, что из его кассы пропали деньги. В ходе расследования правоохранители на следующий день задержали подозреваемую. Ею оказалась 26-летняя местная жительница, которая ранее была судима за кражу. В магазине девушка около месяца проходила стажировку на вакансию продавца.



- Когда в торговой точке никого не было, она забрала из кассы более 20 тысяч рублей и потратила их, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.



В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело по статье «Кража».