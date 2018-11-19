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В Ростове девушка-стажёр украла 20 тысяч рублей из табачного магазина

В Ростове девушка-стажёр украла 20 тысяч рублей из табачного магазина
В Ленинском районе Ростова девушка украла 20 тысяч из кассы магазина, в котором стажировалась. Инцидент произошёл 19 ноября.

В отдел полиции обратился хозяин табачного киоска и сообщил, что из его кассы пропали деньги. В ходе расследования правоохранители на следующий день задержали подозреваемую. Ею оказалась 26-летняя местная жительница, которая ранее была судима за кражу. В магазине девушка около месяца проходила стажировку на вакансию продавца.

- Когда в торговой точке никого не было, она забрала из кассы более 20 тысяч рублей и потратила их, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

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