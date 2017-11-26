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В Ростове спасают жизнь 2-летнему малышу, отравившемуся таблетками от шизофрении

В Ростове спасают жизнь 2-летнему малышу, отравившемуся таблетками от шизофрении
В Ростове спасают жизнь 2-летнему малышу, отравившемуся таблетками от шизофрении. Инцидент произошел 27 ноября на улице Смелой.

По информации издания DonDay.ru, ребенок проживал с родителями и бабушкой, болеющей шизофренией. Чтобы поддерживать свое состояние в норме, женщина регулярно принимает лекарство. В этот день она оставила таблетки на видном месте. Маленький Артем нашел их и выпил сразу 10-15 штук. Спустя несколько часов мальчику стало плохо. Его начало тошнить, и родители вызвали ему скорую помощь.

- В тяжелом состоянии ребенка доставили в реанимацию, - отметил источник.

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