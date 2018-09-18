В Ростове совершенно вооружённое ограбление инкассаторов: один человек ранен



В Ростове произошло вооруженное ограбление инкассаторов. При нападении был ранен один человек.



Трое мужчин, двое из которых были в камуфляже, а один в темной одежде, напали на инкассаторов в переулке Певчем в Советском районе города. Грабеж произошёл около 22 часов 19 сентября. При этом, один из инкассаторов был ранен. Забрав деньги налётчики скрылись с места преступления на чёрной «Хонде Аккорд» без номеров. Лица грабителей скрывали маски.



В главном управлении МВД Ростовской области сообщили, что на месте преступления работает следственно-оперативная группа.

- Пострадавшему оказывается медицинская помощь, - добавили в донском главке. - Проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выяснение обстоятельств произошедшего и задержание предполагаемых грабителей.