В Ростове случилась массовая авария на проспекте Нагибина



В Ростове случилась массовая авария на проспекте Нагибина. ДТП произошло 19 января около 14 часов.



По словам свидетелей аварии, в районе дома № 5 у мужчины на «семерке» во время движения отказали тормоза, после чего он попытался проехать между попутными автомобилями. Не справившись с управлением, водитель легковушки задел три иномарки. В результате ДТП машины получили незначительные механические повреждения.



- В аварии никто не пострадал, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.