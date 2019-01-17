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В Ростове случилась массовая авария на проспекте Нагибина

В Ростове случилась массовая авария на проспекте Нагибина
В Ростове случилась массовая авария на проспекте Нагибина. ДТП произошло 19 января около 14 часов.

По словам свидетелей аварии, в районе дома № 5 у мужчины на «семерке» во время движения отказали тормоза, после чего он попытался проехать между попутными автомобилями. Не справившись с управлением, водитель легковушки задел три иномарки. В результате ДТП машины получили незначительные механические повреждения.

- В аварии никто не пострадал, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

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