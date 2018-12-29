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В Ростове скончался мужчина, прокатившись на коньках

В Ростове скончался мужчина, прокатившись на коньках
В Ростове скончался мужчина, прокатившись на коньках. Происшествие случилось 3 января.

Мужчина катался на катке в парке им. Октябрьской Революции. В какой-то момент ростовчанину стало плохо. Он упал на лед, а затем потерял сознание.

Заметив лежащего мужчину, горожане позвонили врачам. По их словам, медики приехали лишь спустя 40 минут. Врачи не смогли привести в чувства пострадавшего и решили отвезти его в медицинское учреждение.

- В больнице мужчина умер, - рассказали в администрации ледового катка. - Точную причину смерти еще не установили. По всей видимости, у него были проблемы с сердцем.

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