В Ростове скончался мужчина, прокатившись на коньках



В Ростове скончался мужчина, прокатившись на коньках. Происшествие случилось 3 января.



Мужчина катался на катке в парке им. Октябрьской Революции. В какой-то момент ростовчанину стало плохо. Он упал на лед, а затем потерял сознание.



Заметив лежащего мужчину, горожане позвонили врачам. По их словам, медики приехали лишь спустя 40 минут. Врачи не смогли привести в чувства пострадавшего и решили отвезти его в медицинское учреждение.



- В больнице мужчина умер, - рассказали в администрации ледового катка. - Точную причину смерти еще не установили. По всей видимости, у него были проблемы с сердцем.