В Ростове школьник упал в обморок, возвращаясь с занятий домой



Сейчас школьник находится в детской реанимации 20-й больницы.



В Ростове 11-летний мальчик потерял сознание по дороге домой из школы. Происшествие случилось 20 ноября примерно в 14.00 на улице Земельной.



Как рассказал собственный источник DonDay.ru, пятиклассник после уроков возвращался домой из школы. Неожиданно мальчик остановился, начал задыхаться и оседать на землю. Спустя пару минут он без сознания лежал посреди улицы. Перепуганные прохожие немедленно вызвали скорую помощь.



- Врачи госпитализировали школьника в детскую реанимацию 20-й больницы, - отметил источник.