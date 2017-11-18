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В Ростове школьник упал в обморок, возвращаясь с занятий домой

В Ростове школьник упал в обморок, возвращаясь с занятий домой
Сейчас школьник находится в детской реанимации 20-й больницы.

В Ростове 11-летний мальчик потерял сознание по дороге домой из школы. Происшествие случилось 20 ноября примерно в 14.00 на улице Земельной.

Как рассказал собственный источник DonDay.ru, пятиклассник после уроков возвращался домой из школы. Неожиданно мальчик остановился, начал задыхаться и оседать на землю. Спустя пару минут он без сознания лежал посреди улицы. Перепуганные прохожие немедленно вызвали скорую помощь.

- Врачи госпитализировали школьника в детскую реанимацию 20-й больницы, - отметил источник.

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