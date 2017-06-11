В Ростове школьник палкой избил своего 10-летнего товарища



В Ростове школьник палкой избил своего 10-летнего товарища. Инцидент произошел днем 12 июня во дворе дома на улице Гагринской.



Как сообщает DonDay.ru со ссылкой на свой источник, между ребятами произошла ссора, в ходе которой школьник схватил палку и стал избивать Сергея Д. Маленький дебошир серьезно побил товарища, а после убежал домой. Пострадавший ребенок с разбитой головой отправился за помощью к родителям. Мать, увидев рану на голове сына, тут же вызвала бригаду медиков.



- Прибывшие врачи госпитализировали ребенка в больницу, – приводит издание слова источника.