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В Ростове школьник палкой избил своего 10-летнего товарища

В Ростове школьник палкой избил своего 10-летнего товарища
В Ростове школьник палкой избил своего 10-летнего товарища. Инцидент произошел днем 12 июня во дворе дома на улице Гагринской.

Как сообщает DonDay.ru со ссылкой на свой источник, между ребятами произошла ссора, в ходе которой школьник схватил палку и стал избивать Сергея Д. Маленький дебошир серьезно побил товарища, а после убежал домой. Пострадавший ребенок с разбитой головой отправился за помощью к родителям. Мать, увидев рану на голове сына, тут же вызвала бригаду медиков.

- Прибывшие врачи госпитализировали ребенка в больницу, – приводит издание слова источника.

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