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В Ростове сгорело здание автосервиса: видео

В Ростове сгорело здание автосервиса: видео

В Ростове-на-Дону сгорело здание автосервиса. Возгорание произошло вечером 25 марта в Александровке. Пожар снял на видео и выложил в социальные сети очевидец.

На записи видно, как горит двухэтажное здание станции технического осмотра и автомобиль, который находится внутри. Посетители и работники сервиса попытались потушить помещение и стоящую перед ним машину водой из вёдер.
- Станция загорелась примерно в 17:40,- рассказал Rostov.ru автор видео Сергей Р.- Ребята заливали его минут 10 из вёдер, но у них ничего не вышло. Потом приехали пожарные и быстро всё потушили.

Данных о пострадавших не поступало.

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