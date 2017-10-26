В Ростове сгорела иномарка



В Ростове сгорела иномарка. Возгорание автомобиля произошло 27 октября около 02.30 на проспекте Ленина.



Машина марки «Нисан Жук» загорелась на площади три квадратных метра. На место происшествия прибыли шесть спасателей и две пожарные машины.

По информации пресс-службы ГУ МЧС по Ростовской области, в результате пожара погибших и пострадавших нет.



- Спасателям удалось потушить пламя в течение получаса, - отметили в ведомстве. - Сейчас устанавливается причина возгорания машины.