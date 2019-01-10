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В Ростове сгорел склад деревообрабатывающего комбината

В Ростове сгорел склад деревообрабатывающего комбината
На улице Таганрогской в Ростове сгорел склад деревообрабатывающего комбината. Возгорание произошло около семи часов утра 15 января.

Огонь быстро охватил большую площадь. Языки пламени и дым были видны за несколько километров от места происшествия.
По данным ГУ МЧС Ростовской области, к тушению привлекались десять единиц техники. В результате происшествия никто не пострадал.

Пожар потушили достаточно быстро. Спасатели справились с огнём за 20 минут.

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