В Ростове сгорел склад деревообрабатывающего комбината



На улице Таганрогской в Ростове сгорел склад деревообрабатывающего комбината. Возгорание произошло около семи часов утра 15 января.



Огонь быстро охватил большую площадь. Языки пламени и дым были видны за несколько километров от места происшествия.

По данным ГУ МЧС Ростовской области, к тушению привлекались десять единиц техники. В результате происшествия никто не пострадал.



Пожар потушили достаточно быстро. Спасатели справились с огнём за 20 минут.



