В Ростове сгорел гараж с 4 автомобилями





В Первомайском районе Ростова сгорел гараж с 4 автомобилями. Площадь возгорания составила 270 кв.м.



Сообщение о происшествии поступило в оперативные службы 3 февраля в 2:19. Горение происходило в садоводческом товариществе «Колос» на переулке 4-м Кулинарном, 20. Сгорели четыре автомобиля: «Киа Маджентис», «Форд Фокус», «ВАЗ-2113», «Мерседес С-200».

- Огнём была охвачена площадь 270 кв.м. Прибывшие пожарные локализовали возгорание в 3:08, полностью пожар был ликвидирован в 3:19, - рассказали в ГУ МЧС Ростовской области.



В тушении были задействованы 14 спасателей и 4 единицы техники. Причины возгорания устанавливаются.