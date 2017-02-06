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В Ростове сгорел гараж с 4 автомобилями

В Ростове сгорел гараж с 4 автомобилями

В Первомайском районе Ростова сгорел гараж с 4 автомобилями. Площадь возгорания составила 270 кв.м.

Сообщение о происшествии поступило в оперативные службы 3 февраля в 2:19. Горение происходило в садоводческом товариществе «Колос» на переулке 4-м Кулинарном, 20. Сгорели четыре автомобиля: «Киа Маджентис», «Форд Фокус», «ВАЗ-2113», «Мерседес С-200».
- Огнём была охвачена площадь 270 кв.м. Прибывшие пожарные локализовали возгорание в 3:08, полностью пожар был ликвидирован в 3:19, - рассказали в ГУ МЧС Ростовской области.

В тушении были задействованы 14 спасателей и 4 единицы техники. Причины возгорания устанавливаются.

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