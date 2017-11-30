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В Ростове сгорел автосервис

В Ростове сгорел автосервис

В Советском районе Ростова сгорел автосервис. Пожар произошёл на улице Каширской вечером 1 декабря.

Сообщение о происшествии поступило на пульт пожарной охраны в 20:08. Огонь быстро охватил помещение СТО и к моменту прибытия спасателей уже полыхал на площади 70 квадратных метров. Автосервис горел по всей площади.
- В результате происшествия никто не пострадал, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Ростовской области. – Пожар ликвидирован в 20:44.

На тушение выезжали 13 спасателей и четыре единицы техники. Причину возгорания установят специалисты.

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