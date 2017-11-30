В Ростове сгорел автосервис





В Советском районе Ростова сгорел автосервис. Пожар произошёл на улице Каширской вечером 1 декабря.



Сообщение о происшествии поступило на пульт пожарной охраны в 20:08. Огонь быстро охватил помещение СТО и к моменту прибытия спасателей уже полыхал на площади 70 квадратных метров. Автосервис горел по всей площади.

- В результате происшествия никто не пострадал, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Ростовской области. – Пожар ликвидирован в 20:44.



На тушение выезжали 13 спасателей и четыре единицы техники. Причину возгорания установят специалисты.



