В Ростове сбили женщину-пешехода



В Ростове водитель иномарки сбил женщину, переходившую по дороге вне пешеходного перехода. Авария произошла около 11 часов 29 июля на улице Еременко.



По словам очевидцев, женщина пыталась перебежать дорогу недалеко от остановки. Водитель легковушки не успел притормозить и сбил пешехода.



- Мы были там. Врач скорой помощи набирала шприц и разговаривала с пострадавшей, она была жива, - отметила одна из очевидцев аварии.



С травмами различной степени тяжести ее доставили в медицинское учреждение.